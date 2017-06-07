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Усман Дембеле: разочарован уходом Тухеля с поста наставника «Боруссии» Д

7 июня 2017, среда. 12:26. Футбол

Нападающему дортмундской «Боруссии» Усману Дембеле очень жаль, что бывший главный тренер команды Томас Тухель покинул клуб. Тухель вместе с руководством клуба пришли к выводу, что дальнейшее сотрудничество между ними невозможно.

«Я разочарован уходом Тухеля с поста наставника «Боруссии». Это был специалист, который очень доверял мне. Томас всегда был рядом и многому научил меня. Это отличный специалист, с которым я пережил замечательные моменты. Я не знаю, что произошло. И ничего не знаю о проблемах в его отношениях с руководством клуба. Но это футбол, и в «Боруссии» было принято такое решение», — цитирует Дембеле Sky Germany.

Пулишичу жаль, что Тухель покинул «Боруссию» Д
Источник: Sky Germany Сообщить об ошибке
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Теги
Боруссия Д Томас Тухель Усман Дембеле
Новости. Футбол
7 июня 2017, среда
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