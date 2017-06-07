Усман Дембеле: разочарован уходом Тухеля с поста наставника «Боруссии» Д

Нападающему дортмундской «Боруссии» Усману Дембеле очень жаль, что бывший главный тренер команды Томас Тухель покинул клуб. Тухель вместе с руководством клуба пришли к выводу, что дальнейшее сотрудничество между ними невозможно.
«Я разочарован уходом Тухеля с поста наставника «Боруссии». Это был специалист, который очень доверял мне. Томас всегда был рядом и многому научил меня. Это отличный специалист, с которым я пережил замечательные моменты. Я не знаю, что произошло. И ничего не знаю о проблемах в его отношениях с руководством клуба. Но это футбол, и в «Боруссии» было принято такое решение», — цитирует Дембеле Sky Germany.