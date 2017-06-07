«МЮ», «ПСЖ» и «Монако» готовы предложить за Роналду € 180 млн

По окончании предыдущего сезона некоторые европейские клубы стали проявлять интерес к нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сообщает A Bola.
Среди них, в частности, такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Монако». Согласно информации источника, эти клубы готовы заплатить за футболиста сборной Португалии вплоть до € 180 млн. Кроме того, готовы не поскупиться и некоторые китайские клубы. Правда, этим клубам будет нелегко приобрести игрока, поскольку президент «Реала» Флорентино Перес уже отказывался выставлять Роналду на трансфер и за € 200 млн.
Действующий контракт Роналду с испанским грандом в силе до лета 2021 года.