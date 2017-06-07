Супруга Зобнина попросила болельщиков «Спартака» поддержать Романа

Рамина Зобнина, супруга полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина, обратилась к болельщикам красно-белых с просьбой поддержать футболиста. После товарищеского матча с Венгрией (3:0) у хавбека было диагностировано повреждение боковой и крестообразной связок колена.
«Красно-белые, вас тут много?? Уверена, что да!!! Пожалуйста, снимите для Ромки видеообращение, со словами поддержки!!! Это его подбодрит!
Он очень переживает. Безумно любит футбол и расстроен, что травма выбила из колеи. Он должен знать, что все ждут его обратно!!» — говорится в сообщении на официальной странице Рамины в «Твиттере».
На восстановление Роману Зобнину потребуется от 4,5 до 5 месяцев.