Кавани считает, что «ПСЖ» проиграл «Барселоне» несправедливо

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани поделился ощущениями от поражения команды от «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре на своём поле парижане победили со счётом 4:0, но в ответной игре потерпели поражение (1:6) и сошли с дистанции. После игры представители «ПСЖ» жаловались на судейство и даже подали официальную жалобу на действия арбитра в УЕФА.
«Мы показали отличную игру, и я считаю, что не заслуживали выбывания с турнира. Произошли события, которые не могут считаться в футболе нормальными. Это было нечто необъяснимое и неожиданное и несправедливое. Этот матч вошёл в историю клуба, поэтому мы его не забудем. Почему это было несправедливо? Посмотрите видео этой игры. Это утверждает не Кавани, достаточно посмотреть лишь некоторые кадры из этой игры. Когда я забил, то понимал, что у нас будет больше свободных зон, чем у «Барселоны». Они не были настолько эффективны и должны были атаковать больше. При счёте 3:1 никто не мог ожидать такого поворота событий. Если бы я должен был определить произошедшее там, то мне хотелось бы говорить о несправедливости», — цитирует Кавани L'Equipe.