Зидан попросил Переса купить нападающего, если Мората покинет «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не хотел бы расставаться с нападающим Альваро Моратой. Но если футболист сборной Испании всё-таки покинет стан «сливочных», то французскому специалисту хотелось бы получить вместо него нового нападающего, сообщает Marca.
Согласно информации источника, Зидан уже обсуждал этот вопрос с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом.
Зидан говорил с Моратой, пытаясь убедить его остаться, однако одновременно понимает сомнения игрока, стремящегося к большей игровой практике.
Ранее сообщалось, что «Реал» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед», предложившего за игрока около € 60 млн.
В минувшем сезоне Мората провёл 26 матчей в чемпионате Испании (из них 14 в основном составе), забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.