Васин: сначала думал – может, Эппель не меня с медведем сравнил, а Джикию

Защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин рассказал, как национальная команда готовится к товарищескому матчу с Чили, который состоится 9 июня, и Кубку конфедераций, а также прокомментировал слова форварда сборной Венгрии Мартона Эппеля, сравнившего Васина с медведем.
«Есть ли у нас игроки уровня Санчеса, Видаля? Не такие раскрученные, но перспективные – есть. В будущем, возможно, они заиграют на таком же уровне. Санчес и Видаль выступают в топ-клубах Европы, которые сложно сопоставить в клубами нашего чемпионата.
Чтобы играть против них, надо не то чтобы прыгнуть выше головы – просто организованно сыграть всем в обороне. Компактно, чтобы не дать этим людям пространства. Только командной игрой им можно противостоять.
Каждый футболист нашей сборной верит, что мы можем выиграть Кубок конфедераций. Все одинаково хотят выиграть.
Эппель сравнил меня с медведем? Отнёсся к этому с юмором. Я сначала думал – может, он не меня сравнил, а Джикию из-за бороды.
Взаимопонимание в обороне есть, и матч с Венгрией это показал. Мы больше наигрываем схему в три защитника, нежели в четыре. Черчесов на матч с Чили пока указаний не давал, у нас есть ещё два дня до игры», — передаёт слова Васина корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.