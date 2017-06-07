Стоичков посетит стадион «Спартак» и презентует Детский кубок чемпионов

Легендарный болгарский форвард, победитель Кубка европейских чемпионов, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА, обладатель «Золотого мяча» и «Золотой бутсы» Христо Стоичков прилетит в Москву, где 12 июня презентует Детский кубок чемпионов ЛУКОЙЛ и посетит стадион «Спартак».
В столицу Стоичков прилетит из Барселоны, где примет участие в празднованиях по случаю 25-летия победы испанского клуба в последнем розыгрыше Кубка европейских чемпионов УЕФА. Являясь с 2013 года глобальным послом международного проекта «Детский кубок чемпионов ЛУКОЙЛ», Стоичков примет участие в презентации розыгрыша нынешнего сезона, который приурочен к стартующему в России Кубку конфедераций ФИФА. В период с апреля по начало июня отборочные игры всероссийского этапа Детского кубка чемпионов состоялись в городах проведения Кубка конфедераций, в рамках которого 12-летние участники из 40 городов России посетили арены и записали приветствия на разных языках для футбольных болельщиков.
Презентация детского турнира пройдёт в Доме футбола, после чего Христо Стоичков в сопровождении посла Болгарии в России с экскурсией посетит стадион «Спартак».
Напомним, что Детский кубок чемпионов ЛУКОЙЛ проводится в пятый раз под эгидой Российского футбольного союза и объединяет более 30 стран-участниц под лозунгом «Играем против расизма». Основная его миссия – популяризация активной позиции России в профилактике любых форм дискриминации в преддверии чемпионата мира–2018. Послами проекта в разных странах также являются Бранислав Иванович, Уэсли Снейдер, Горан Пандев, Сальваторе Боккетти, Квинси Промес, Алексей Смертин и другие известные футболисты. Действующим обладателем трофея является португальская «Бенфика».
Кубок конфедераций будет разыгран в четырёх российских городах с 17 июня по 2 июля.