«Боруссия» Д приобрела у «Фрайбурга» полузащитника Филиппа

Дортмундская «Боруссия» приобрела у «Фрайбурга» полузащитника Максимилиана Филиппа, сообщает официальный сайт дортмундцев.
За 23-летнего футболиста заплатили € 20 млн и заключили с ним контракт до лета 2022 года.
«Мы рады, что в лице Филиппа нам удалось приобрести футболиста, в услугах которого был заинтересован не один клуб в Германии и за границей. Это разносторонний полузащитник атакующего плана, способный сыграть на разных позициях. Он силён также в завершающих фазах атаки и имеет отличные перспективы», — сказал в связи с этим спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.
Полузащитник «Фрайбурга» Филипп перейдёт в «Боруссию» Д