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Юрист: bwin.ru будет работать в соответствии с российским законодательством

7 июня 2017, среда. 13:47. Футбол

Юрист ООО «ПЛ» Мария Лепщикова прокомментировала запуск в России онлайн-букмекера под брендом bwin.ru. на специализированной выставке-форуму по игорному бизнесу Russian Gaming Week.

«Для того, чтобы работать в России, они должны приобрести компанию, обладающую российской лицензией. Все лицензиаты работают в соответствии с установленными правилами. Единственное исключение: компании, получившие лицензию до 2010 года, регулируются несколько щадящими требованиями. В этом разница. Но все работают по определенным правилам.

Сейчас на стадии обсуждения находится законопроект о запрете ставок на неспортивные события. Так вот, те букмекеры, которые отказались делать целевые отчисления, они, скажем так, спровоцировали движение этого закона. Конечно, эта идея все равно бы появилась. Но не так скоро", — передает слова Лепщиковой корреспондент «Чемпионата».

bwin начнёт принимать интерактивные ставки в России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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7 июня 2017, среда
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