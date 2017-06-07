Почта России усилит меры безопасности во время проведения КК-2017

В соответствии с указом президента Российской Федерации № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года» Почта России устанавливает особый порядок приёма миграционных уведомлений в регионах проведения матчей Кубка конфедераций. Изменяется также порядок приёма почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира.
В период с начала июня по 5 июля 2017 года приём посылок, EMS-отправлений и бандеролей 1-го класса, адресованных в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Казань и Республику Татарстан, а также Краснодарский край, осуществляется с обязательной проверкой вложений с целью дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещённых к пересылке. Данные почтовые отправления надлежит предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде.
Кроме того, с начала июня по 12 июля 2017 года в отделениях почтовой связи Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи приостановлено оказание услуги по приёму миграционных уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Приём миграционных уведомлений в данный период осуществляется соответствующим территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации, сообщает пресс-служба Почты России.