«Тосно» подписал подписал контракт с Нуну Мигелем Монтейру Роша, полузащитником сборной Кабо-Верде. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на три года.
Роша выступал за «Маритиму» из Фуншала, а в 2014 году перешёл в румынский клуб «Университатя» из Крайовы, в котором провёл три сезона и забил 22 мяча. С 2014 года Роша является игроком сборной Кабо-Верде, в составе которой сыграл 17 матчей и забил 1 гол.
«Желаем новичку успешной игры за нашу команду!» — говорится на официальном сайте «Тосно».
«Тосно» объявил о переходе полузащитника сборной Кабо-Верде
Фото: Официальный сайт ФК «Тосно»
«Тосно» подтвердил переход нападающего «Спартака» Мелкадзе на правах аренды