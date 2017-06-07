Михайлович: только 12-13 человек заслуживают остаться в «Торино»

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович сообщил, что будет руководить командой в следующем сезоне. 48-летний специалист отметил, что лишь 12-13 футболистов заслуживают играть в туринском клубе.
«Я конечно, будут тренером «Торино» в следующем сезоне. Если мы хотим бороться за место в еврокубках, то должны усилить каждую позицию качественными игроками. Только 12-13 футболистов заслуживают того, чтобы остаться», — цитирует Михайловича sportklub.rs.
В сезоне-2016/17 Серии А «Торино» занял 9-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате»
Михайлович: «Торино» нужно усиление, тогда мы будем бороться за зону Лиги Европы