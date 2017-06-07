Старков: в Латвии имя Роналду вызывает такой ажиотаж, что люди испытывают трепет

Главный тренер сборной Латвии Александр Старков рассказал, как его команда готовится к предстоящему домашнему отборочному матчу чемпионата мира — 2018 со сборной Португалии. Встреча состоится 9 июня.
«Эта сборная вообще имеет очень много поклонников, команда отлично обращается с мячом, любит атаковать, комбинировать. Неслучайно португальцев давно называют европейскими бразильцами. Нас ждет игра с очень сильным соперником, который превосходно готов физически, психологически, тактически. Что говорить — это чемпион Европы! У команды отличный тренер, игроки представляют топ-клубы, а в составе лучший футболист планеты — Криштиану Роналду. Одно его имя вызывает сейчас в Латвии такой ажиотаж, что даже люди, которые за футболом следят редко, испытывают что-то вроде трепета.
Роналду или Лионель Месси? Это два уникальных футболиста, и, наверное, голоса в таком споре распределяются 50 на 50. Мой — на стороне португальца. Во многом потому, что Роналду не только в клубе играет на высочайшем уровне, но и в сборной добился больших успехов. Его козыри — скорость, техника, мышление. Роналду просто напичкан финтами, обманными движениями, которые он применяет с поразительной эффективностью. Кроме того, он обладает очень сильным и точным ударом. Мышление — особый момент, он способен предвидеть, где окажется мяч через две-три секунды. Очевидно ведь, что все соперники размышляют, готовят планы, призванные удержать Роналду, но он всё равно раз за разом оказывается на ударной позиции и решает исход матчей", — цитирует Старкова пресс-служба УЕФА.