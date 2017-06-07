В Болгарии защитник выпил пиво во время игры и спас команду от поражения

Защитник ФК «Верия» Иван Бандаловски выпил пиво прямо по ходу матча. Произошло это в финальной встрече плей-офф чемпионата Болгарии за место в Лиге Европы с командой «Левски» (1:1).
На 29-й минуте кто-то из фанатов бросил на поле банку с пивом. Иван Бандаловски поднял её, глотнул немного, а остальное выплюнул. Позже софийский клуб благодаря голу Божидара Карева сумел повести в счёте, но не удержал победу.
На 93-й минуте Иван Бандаловски оказался расторопнее всех в чужой штрафной площади и сравнял счёт. В серии послематчевых пенальти победа досталась «Левски» (10:9).
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