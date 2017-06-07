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Состоялся первый тур Международного турнира U14 Caspian Cup

7 июня 2017, среда. 15:29. Футбол

Сегодня состоялся первый тур международного турнира U-14 Caspian Cup. Перед участниками турнира выступили министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Магомед Магомедов, председатель федерации футбола Дагестана Будун Будунов, директор Академии «Анжи» Магомед Исаев и первый заместитель городского собрания города Махачкалы Паша Аллахвердиев.

Сегодня были сыграны четыре матча (согласно регламенту игра длится 1 час — два тайма по 30 минут).

Группа А

«Краснодар» Россия — «Рамзан» Россия — 3:0 (1:0)
Голы: Попов, 24 — с пенальти (1:0). Попов, 37 (2:0). Максимов, 41 (3:0).

«Ростов» Россия — «Габала» Азербайджан — 1:0 (1:0)
Гол: Степаньков, 27.

Группа В

«Динамо» Грузия — «Нефтчи» Азербайджан — 5:1 (5:0)
Голы: Гагнидзе, 5 (1:0). Абуашвили, 15 (2:0). Баблуани, 17 (3:0). Сичинава, 18 (4:0). Баблуани, 30 (5:0). Асадов, 41 (5:1).

«Анжи» Россия — «Юность» Россия — 1:1 (0:1)
Голы: Черджиев, 15 (0:1). Мусаев, 60 (1:1).

7 июня состоятся ещё четыре матча. Зрителей ждут встречи «Габала» — «Рамзан», «Краснодар» — «Ростов», «Нефтчи» — «Юность» и «Анжи» — «Динамо».

Источник: Официальный сайт ФК "Анжи" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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