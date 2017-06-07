Сборная Португалии прибудет в Казань 14 июня

Сборная Португалии через неделю прибудет в Казань для подготовки к скоро стартующему Кубку конфедераций, который будет проходить в четырёх городах России.
«Мы приедем в Казань 14 июня», — сообщили в пресс-службе сборной Португалии корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
В рамках группового этапа португальцы сыграют со сборными России, Новой Зеландии и Мексики. Матч Португалия — Россия состоится 21 июня в Москве, а первую игру на турнире португальцы проведут с командой Мексики 18 июня в Казани.
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