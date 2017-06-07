Де Росси: обойти Дзоффа по числу матчей за сборную Италии — большая честь

Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси, который находится в шаге от того, чтобы обойти легендарного вратаря Дино Дзоффа по количеству матчей за национальную сборную, в интервью пресс-службе УЕФА прокомментировал своё достижение.
«Обойти Дзоффа в списке лидеров по числу матчей за сборную — большая честь. Следующий — Андреа Пирло, и это все легенды кальчо», — сказал Де Росси.
Даниэле Де Росси выступает за сборную Италии с 2004 года. На его счету 112 матчей. Столько же игр в активе Дзоффа, однако 7 июня итальянцы в товарищеском матче сыграют против Уругвая, и Де Росси должен появиться на поле. Эта игра станет 113-й в карьере.
Рекордсменом по количеству матчей за сборную Италии является Джанлуиджи Буффон, на счету которого 168 встреч.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия – Уругвай Начало – 21:45 мск.