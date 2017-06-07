«Ювентус» объявил о продлении контракта с Аллегри до 2020 года

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остаётся в команде. 49-летний специалист продлил контракт с туринским клубом до лета 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба «старой синьоры». Прежний договор истекал летом 2018 года.
В минувшем сезоне итальянской Серии А Массиилиано Аллегри привёл «Ювентус» к победе в Серии А и Кубке Италии. Также под его руководством команда вышла в финал Лиги чемпионов, где уступила «Реалу» (1:4).
«Ювентусом» Массимилиано Аллегри руководит с 2014 года, куда перебрался из «Милана».
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