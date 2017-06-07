«Арарат» заключил контракт с Ребко на три года

Столичный «Арарат», получивший лицензию РФС на выступление в первенстве Профессиональной футбольной лиги в сезоне-2017/18, подписал контракт с полузащитником Алексеем Ребко. Об этом сообщил президент «Арарата» Валерий Оганесян.
«Мы сегодня подписали контракт с Алексеем Ребко, сроком на три года», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
В прошлом сезоне Ребко защищал цвета «Луч-Энергии». Также он выступал за «Спартак», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов» и другие клубы.
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