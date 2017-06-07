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Модрич и Ловрен дадут показания в суде по делу экс-президента «Динамо» З

7 июня 2017, среда. 16:22. Футбол

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен и полузащитник «Реала» Лука Модрич дадут показания в суде по делу экс-президента загребского «Динамо» Здравко Мамича. Оба футболиста выступают в качестве свидетелей.

Заседание суда состоится в Осиеке на следующей неделе. Лука Модрич даст показания 13 июня, а позже выступит Деян Ловрен. Об этом сообщает AFP.

Оба футболиста были допрошены национальными прокурорами, и их показания считаются ключевыми в деле. Модрич будет свидетельствовать о деталях перехода в 2008 году из «Динамо» в «Тоттенхэм Хотспур», а Ловрен расскажет о трансфере в «Лион» в 2010 году.

Бывший президент «Динамо» Здравко Мамич и его брат, главный тренер «Динамо» Зоран Мамич, находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвиняли их в хищении $ 17,3 млн из бюджета клуба с 2008 года и невыплате налогов в размере $ 1,8 млн. Предположительно они не декларировали комиссионные за переход футболистов «Динамо» в зарубежные команды. В ноябре 2015 года Мамич был арестован, но позже отпущен под залог.

Подозреваемые свою вину не признали.

Подозреваемый в коррупции президент загребского «Динамо» подал в отставку
Источник: AFP Сообщить об ошибке
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Теги
Динамо Загреб Ливерпуль ФК Реал Мадрид Деян Ловрен Лука Модрич
Новости. Футбол
7 июня 2017, среда
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