Сборная Германии назвала окончательный состав на Кубок конфедераций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв определился с окончательной заявкой на Кубок конфедераций–2017, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России. В заявку попали 22 игрока. Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане, который входил в предварительный состав, в России не сыграет.
Вратари: Берндт Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»).
Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Д), Йонас Хектор («Кёльн»), Бенджамин Хенрихс («Байер»), Джошуа Киммих («Бавария»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Рома»), Никлас Зюле («Хоффенхайм»).
Полузащитники: Эмре Джан («Ливерпуль»), Керем Демирбай («Хоффенхайм»), Диего Демме («РБ Лейпциг»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Леон Горецка («Шальке»), Себастьян Руди («Хоффенхайм»), Ларс Штиндль («Боруссия» М).
Нападающие: Юлиан Брандт («Байер»), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Амин Юнес («Аякс»).
На Кубке конфедераций сборная Германии сыграет в группе В вместе с Камеруном, Чили и Австралией. Расписание КК можно посмотреть на «Чемпионате».