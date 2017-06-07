РФС сделает для граждан Чили бесплатным вход на контрольный матч с Россией

РФС объявил, что сделает вход для граждан Чили на контрольный матч Россия — Чили (9 июня) бесплатным.
«Российский футбольный союз принял решение дать возможность бесплатно посетить контрольный матч национальных сборных России и Чили всем гражданам этой латиноамериканской страны, проживающим в Москве. Ожидается, что поддержать свою сборную на трибуны придут около 100 чилийцев.
Это не первая подобная акция гостеприимства в адрес болельщиков команд-соперниц сборной России. В марте 2017 года билеты на контрольную игру сборных России и Кот-д'Ивуара в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах.
Всего же на утро 7 июня на матч Россия — Чили было реализовано порядка 15 тыс. билетов», — информирует сайт РФС.