Президент «Маритиму» хочет видеть в клубе Данни

Президент «Маритиму» Карлос Перейра хочет видеть в своём клубе полузащитника Мигела Данни, который на днях покинул «Зенит». 33-летний футболист является воспитанником португальского клуба и начинал в нём карьеру.
Как пишет A Bola, «Маритиму» будет сложно заполучить Данни из-за его требований по зарплате, но президент команды надеется, что хавбек захочет провести остаток карьеры в родном клубе. О том, начали ли стороны переговоры, пока нет информации.
Данни перешёл в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона португалец пропустил из-за травмы колена.