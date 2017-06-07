Мело: если бы «Интер» сохранил Манчини, то уже вышел бы в Лигу чемпионов

Полузащитник «Палмейраса» Фелипе Мело, в прошлом выступавший за «Интер», выразил мнение, что нерадзурри напрасно расстались с тренером Роберто Манчини в августе прошлого года. Теперь Манчини возглавил «Зенит».
«Если бы „Интер“ сохранил Манчини, то уже вышел бы в Лигу чемпионов. Я на сто процентов уверен в том, о чём говорю. Роберто — настоящий интериста, он знает об „Интере“ всё и определённо является лучшим тренером для нашего клуба.
Он очень умный человек и отличный тренер. Повторюсь — лучше него, на мой взгляд, тренера для «Интера» не найти. Мы видим, чем всё закончилось без него", — цитирует Мело FCInterNews.