«Ливерпуль» ведёт переговоры о трансфере нападающего «Спортинга» Мартиньша

«Ливерпуль» ведёт со «Спортингом» переговоры о переходе нападающего лиссабонской команды Желсона Мартиньша. Красные рассматривают кандидатуру 22-летнего футболиста как альтернативу полузащитнику «Ромы» Мохамеду Салаху, о трансфере которого клубы пока не могут договориться.
Как сообщает The Guardian, сумма отступных в контракте Мартиньша со «Спортингом» составляет € 60 млн, но португальский клуб может снизить цену до € 50 млн из-за того, что не смог выйти в Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона.
Мартиньш в сезоне-2016/17 провёл 32 матча в чемпионате Португалии, в которых забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.