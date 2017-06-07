Десять ассоциаций претендуют на проведение финалов еврокубков 2019 года

Десять ассоциаций, включая Азербайджан и Казахстан, прислали 14 заявок досье на проведение финальных матчей еврокубковых турниров в 2019 году, информирует официальный сайт УЕФА.
УЕФА получил 14 заявочных досье от 10 национальных ассоциаций, которые желают принять финалы еврокубковых турниров в 2019 году. Процесс выбора арен для финалов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и Суперкубка УЕФА стартовал в декабре 2016 года. Десять ассоциаций подали в УЕФА заявочные досье в назначенный срок, то есть до 6 июня.
Лига чемпионов УЕФА:
Азербайджан — Баку.
Испания — Мадрид.
Лига Европы УЕФА:
Азербайджан — Баку.
Испания — Севилья.
Турция — Стамбул.
Лига чемпионов УЕФА среди женщин:
Венгрия — Будапешт.
Казахстан — Астана.
Суперкубок УЕФА:
Албания — Тирана.
Израиль — Хайфа.
Казахстан — Астана.
Польша — Гданьск.
Северная Ирландия — Белфаст.
Турция — Стамбул.
Франция — Тулуза.