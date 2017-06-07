Панченко: «Динамо» способно решать большие задачи в РФПЛ тем же составом

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко ответил на вопросы о физической форме команды и перспективах бело-голубых на сезон.
«Конечно, с тем составом, что мы выиграли ФНЛ, мы способны решать большие задачи в РФПЛ. Команда сыграна, собраны хорошие мастера. Сейчас мы отправимся на сборы, где наберём форму. Думаю, за время отпуска мы не успели растерять форму, так что оптимальные кондиции наберём быстро», – передаёт слова Кирилла корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Видео доступно на «Чемпионате».