Тульский «Арсенал» проведёт 3-4 матча на сборе, один из соперников — «Аустрия»

Тульский «Арсенал» объявил план подготовки к сезону-2017/18. 15 июня арсенальцы выйдут из отпуска и в этот же день пройдут медобследование.
«Втягивающий сбор состоится в Туле с 15 по 21 июня. С 24 июня по 7 июля «Арсенал» проведёт сбор в местечке Льенц в Австрии. Запланированы три-четыре контрольных матча. Известно, что 30 июня соперником туляков будет венская «Аустрия», вице-чемпион Австрии.
Имена всех спарринг-партнёров будут известны на следующей неделе», — информирует официальный сайт тульского «Арсенала».
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