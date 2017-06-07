Де Хеа не перейдёт в «Реал» этим летом

Трансфер вратаря Давида де Хеа из «Манчестер Юнайтед» в мадридский «Реал» не состоится этим летом, утверждает Marca.
Руководство «Королевского клуба» довольно игрой нынешнего первого номера команды Кейлора Наваса и не готово отдавать за де Хеа € 75 млн, которые просят манкунианцы.
Судя по всему, вторым по статусу голкипером «сливочных» в новом сезоне останется Кико Касилья, а Лука Зидан станет третьим, поскольку Рубен Яньес готов сменить клуб в поисках игровой практики.
Кроме того, «Реал» продолжит следить за вратарём «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой.
Де Хеа надеется, что вопрос его перехода в «Реал» решится на этой неделе