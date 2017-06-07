Алдервейрелд: всё ещё жду от «Тоттенхэма» предложения о продлении контракта

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд сообщил, что «шпоры» пока не предлагали ему продлить контракт, истекающий летом 2020 года.
«Я всё ещё жду предложения о продлении контракта, но знаю, что в следующем сезоне буду играть за „Тоттенхэм“. Сейчас говорить не о чем, всё, что появляется в прессе, — это слухи, так как переговоров о контракте нет. Посмотрим, как всё пойдёт дальше», — цитирует бельгийца Goal.
Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» планирует увеличить оклад 28-летнему футболисту в два раза. В настоящее время Алдервейрелд зарабатывает в клубе € 250 тыс. в месяц. Также защитник хочет, чтобы лондонцы вписали в новый контракт пункт об отступных.