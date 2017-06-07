Луческу: я принёс «Зениту» € 100 млн, а мне даже не сообщили о смене тренера

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что возмущён тем, как петербургский клуб обошёлся с ним по окончании сезона. По словам румынского специалиста, руководство сине-бело-голубых лично не сообщило ему о расторжении контракта.
«Я всё ещё жду от „Зенита“ официального уведомления. На сайте клуба есть новость о назначении Манчини, но мне никто даже не позвонил. Это невероятно. Я принёс „Зениту“ более € 100 млн с трансферов Гарая, Халка и Витселя, и вот так они обошлись со мной», — цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.
Луческу назвал решение возглавить «Зенит» ошибкой и потребовал от клуба € 2 млн