Рахимов: переименование «Терека» в «Ахмат» считаю правильным решением

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал решение о переименовании клуба в «Ахмат».
«Я считаю, что принято правильное решение. Клуб, который возродился благодаря Ахмату-Хаджи, должен носить его имя. Он имеет на это прав больше, чем любой другой клуб в Грозном. Футбол в городе любят, и в те времена Кадыров сделал всё возможное для возрождения команды.
Что касается болельщиков, то тысяча людей — тысяча мнений. Люди говорят об истории «Терека», но если рассуждать именно о ней, то надо понимать, что, когда история начала прерываться, когда ситуация была очень тяжёлой, именно Ахмат-Хаджи начал поднимать клуб.
Теперь я последний тренер „Терека“? Даже и не думал об этом. История клуба продолжается, результаты останутся. Если бы решение о переименовании было принято раньше, я бы своего мнения не поменял. Это дань уважения первому президенту Чечни», — сказал Рахимов в интервью RT.