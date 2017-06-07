Зобнин подписал новый контракт со «Спартаком»

По информации «Чемпионата», полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин подписал новый контракт с клубом, рассчитанный на четыре года.
В минувшем сезоне Зобнин провёл за «Спартак» 29 матчей в российской Премьер-Лиге, забил два гола и помог красно-белым впервые за 16 лет выиграть чемпионат России.
5 июня в товарищеском матче сборной России с Венгрией (3:0) 23-летний полузащитник получил травму боковой и крестообразной связок колена, ориентировочный срок его возвращения на поле — от 4,5 до 5 месяцев.