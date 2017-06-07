Агент: у Коноплянки контракт с «Шальке», предложений от других клубов нет

Агент Кристиан Вайн, представляющий интересы полузащитника «Шальке-04» Евгения Коноплянки, прокомментировал информацию о том, что его клиент выставлен на трансфер.
«Конечно, всегда нужно искать лучший вариант, но на данный момент у Коноплянки нет предложений от других клубов. Сейчас всё идёт к тому, что в июле Евгений вернётся в расположение „Шальке“ и приступит к тренировкам. У него действующий контракт с клубом», — приводит слова Вайна RevierSport.
«Шальке» приобрёл украинского игрока летом у «Севильи» за € 12,5 млн.
«Шальке-04» намерен выставить Коноплянку на трансфер