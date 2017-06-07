Защитник сборной Чили Мена накануне КК-2017 был задержан за превышение скорости

Защитник сборной Чили Эухенио Мена накануне отъезда на Кубок конфедераций—2017 был задержан за превышение скорости. Он ехал со скоростью 166 километров в час, тест на алкоголь показал положительный результат. Мена, выступающий за бразильский «Спорт Ресифи», попал в заявку чилийцев на Кубок конфедераций и прибыл в Россию, где выступил с заявлением.
«Я знаю, что совершил ошибку, и должен нести ответственность. Понимаю, что у моих действий должны быть последствия. Я уже поговорил с командой и тренером, принёс им свои извинения. Теперь хочу извиниться публично. Я попросил прощения у команды, и она поддержала меня. Видаль или Браво? Вся команда. Психологически было трудно объясниться с ними. Со мной такое в первый раз. Но, в конце концов, на ошибках учатся. Я извлеку урок из произошедшего.
Сейчас я полностью сосредоточен на Кубке конфедераций. Мы в России для того, чтобы упорно работать. Наша цель – стать чемпионами.
Почему я редко даю комментарии, а сейчас решил высказаться? Это моя ошибка, и я должен был признать это. Мне никто не советовал, это моё решение. Повлияет ли это на отношения с командой? Думаю, нет. Надо продолжать работать. Надеюсь, что мы можем идти дальше и сосредоточимся на игре», – передаёт слова Мены корреспондент «Чемпионата» Кирилл Хаит.