Жардим: чувствую себя частью «Монако» и княжества

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал подписание с клубом нового контракта, рассчитанного до лета 2020 года.
«Всегда ценил поддержку клуба. Чувствую себя частью „Монако“ и княжества. Очень рад продолжить свою работу с этой командой. „Монако“ провёл три прекрасных сезона и смог выиграть чемпионат Франции в мае. Будем стремиться продолжать работать над прогрессом команды с той же страстью, которая была у нас с самого начала. Убеждён, что нас ждёт яркое будущее», — приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».
Жардим подписал новый контракт с «Монако»