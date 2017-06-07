Состоялось торжественное открытие первого выездного лагеря Spartak Camp. В июле 2016 года открылись первые группы подготовки юных футболистов Spartak Camp, которые проходили на базе Академии «Спартак» им. Ф. Ф. Черенкова. Год спустя состоялось открытие первого выездного лагеря красно-белых в городе Когалыме.
«Совместными усилиями «Спартака», компании «ЛУКОЙЛ» и общества «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» были организованы группы подготовки для детей от 6 до 13 лет. Тренировать юных спортсменов приехали знаменитые ветераны красно-белых — Виктор Папаев, Геннадий Морозов, Александр Гребнев, а также выпускник СДЮШОР «Спартак», ныне тренер Кирилл Акилов.
Футболистов ждут две недели двухразовых тренировок и обширная развлекательная программа. Лучшие из них имеют шанс получить приглашение в академию", — информирует сайт «Спартака».