Болельщики «Ньюкасла» создали петицию о выводе из обращения номера Тиоте

Болельщики «Ньюкасла» создали на сайте change.org петицию с предложением вывести из обращения 24-й номер, под которым за «сорок» выступал скончавшийся в Китае полузащитник Шейк Тиоте. Под петицией уже подписалось почти 1700 человек.
«Номер должен быть выведен из обращения из уважения к жизни Тиоте. Легенда „Ньюкасла“ ушла слишком рано. Подключите своих друзей и родственников, а также социальные сети. Давайте покажем Тиоте, насколько мы его любим», — сообщается в описании к петиции.
30-летний Тиоте 5 июня упал в обморок во время тренировки своей команды «Бэйцзин Энтерпрайз Груп». Футболист был сразу доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его. Тиоте выступал за «Ньюкасл» с 2010 до 2017 года и провёл за клуб 156 матчей.