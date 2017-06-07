«Динамо», «Амкар» и «Урал» интересуются экс-футболистом «Спартака-2»

По информации «Чемпионата», 23-летний полузащитник «Спартак-2» Константин Савичев, у которого 31 мая закончился контракт с красно-белыми, может продолжить карьеру в одном из клубов РФПЛ. Интерес к футболисту проявляют «Динамо», «Амкар» и «Урал». Ясность по поводу будущего игрока наступит до конца недели.
Савичев провёл семь игр за молодёжную сборную России. В сезоне-2016/17 в составе «Спартак-2» он сыграл 30 матчей в ФНЛ (29 — с первых минут), забил два гола и сделал 10 результативных передач, а также получил пять жёлтых карточек.
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