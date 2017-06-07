«Химик» из Новомосковска стал фарм-клубом тульского «Арсенала»

«Химик» из Новомосковска стал фарм-клубом «Арсенала», сообщается на официальном сайте тульского клуба. Со следующего сезона «Химик» будет выступать в ПФЛ, а «Арсенал-2» прекратит существование.
«Мы приняли решение о ликвидации „Арсенала-2“. На его содержание в течение сезона расходовалось порядка 50-55 миллионов рублей, а результат нас не мог удовлетворить. Команда два сезона подряд занимала последние места во втором дивизионе. На наш взгляд, эти средства правильно было бы перераспределить на иные, более важные статьи.
Основной задачей сотрудничества между «Арсеналом» и «Химиком» является популяризация футбола в тульском регионе и курс на доморощенных игроков. С нашей стороны мы гарантируем новомосковцам финансовую поддержку и помощь в поиске квалифицированных кадров, которые в перспективе смогут усилить нашу главную команду", — цитирует сайт «Арсенала» президента клуба Гурама Аджоева.
В мае «Арсенал» по итогам стыковых матчей оказался сильнее «Енисея» и сохранил место в РФПЛ.