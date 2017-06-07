«Ливерпуль» извинился перед «Саутгемптоном» и больше не интересуется ван Дейком

«Ливерпуль» выступил с официальным заявлением касательно защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка.
«Футбольный клуб «Ливерпуль» хотел бы выразить свои сожаления по поводу недавних спекуляций СМИ относительно футбольного клуба „Саутгемптон“ и возможного трансфера одного из игроков «святых». Мы извиняемся перед владельцем, советом директоров и болельщиками «Саутгемптона» за любые недоразумения относительно Вирджила ван Дейка.
Мы уважаем позицию Саутгемптона и можем подтвердить, что потеряли интерес к упоминаемому игроку», — сообщается на сайте «Ливерпуля».
«Саутгемптон» пожалуется на «Ливерпуль» за переговоры с ван Дейком