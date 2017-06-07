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Турнир по футболу на Alfa Future People прокомментирует Виктор Гусев

7 июня 2017, среда. 20:58. Футбол

Фестиваль электронной музыки и технологий Alfa Future People приглашает всех любителей спорта принять участие в турнире по футболу при поддержке Альфа-Банка — официального банка чемпионата мира по футболу—2018.

«Футбольный турнир состоится 8 июля 2017 года. В этот день на площадках сойдутся команды гостей фестиваля. В течение месяца любители электронной музыки и спорта могут оставить свои заявки на участие в официальных группах фестиваля. По итогам отборочного этапа в турнире примут участие несколько команд, которые и поборются за главный приз. Комментировать финальный матч будет самый знаменитый голос российского футбола – Виктор Гусев.

На матче будут присутствовать послы Нижнего Новгорода – города-организатора чемпионата мира—2018 экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин и телекомментатор Павел Занозин. Участников турнира поддержит Официальный талисман ЧМ-2018 волк Забивака, а также олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, посол Нижнего Новгорода Дарья Шкурихина.

Завершится состязание церемонией награждения. Все участники и зрители смогут почувствовать неповторимую атмосферу чемпионата мира – одного из крупнейших событий мирового спорта", — говорится в пресс-релизе.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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