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Источник: Слуцкий собирается пригласить в «Халл Сити» молодых игроков «Челси»

7 июня 2017, среда. 21:11. Футбол

Основной кандидат на пост главного тренера «Халл Сити» Леонид Слуцкий планирует пригласить в этот клуб молодых игроков «Челси» на правах аренды, утверждает London Evening Standard.

По данным источника, российский специалист убеждён, что ему удастся укрепить состав «тигров» несколькими перспективными футболистами лондонцев благодаря хорошим отношениям с владельцем синих Романом Абрамовичем. На днях экс-наставник ЦСКА назвал себя «футбольным проектом Абрамовича».

В прошлом сезоне «Челси» 44 раза отдавал своих футболистов в аренду, чтобы те могли получать игровую практику и прогрессировать.

«Халл» хочет определиться с тренером в течение 48 часов, фаворит — Слуцкий
Источник: Evening Standard Сообщить об ошибке
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Халл Сити Челси Леонид Слуцкий Трансферы
Новости. Футбол
7 июня 2017, среда
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