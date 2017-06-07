Источник: Слуцкий собирается пригласить в «Халл Сити» молодых игроков «Челси»

Основной кандидат на пост главного тренера «Халл Сити» Леонид Слуцкий планирует пригласить в этот клуб молодых игроков «Челси» на правах аренды, утверждает London Evening Standard.
По данным источника, российский специалист убеждён, что ему удастся укрепить состав «тигров» несколькими перспективными футболистами лондонцев благодаря хорошим отношениям с владельцем синих Романом Абрамовичем. На днях экс-наставник ЦСКА назвал себя «футбольным проектом Абрамовича».
В прошлом сезоне «Челси» 44 раза отдавал своих футболистов в аренду, чтобы те могли получать игровую практику и прогрессировать.
«Халл» хочет определиться с тренером в течение 48 часов, фаворит — Слуцкий