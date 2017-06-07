Слуцкий: я патриот России, а переезд в Англию — чисто карьерная вещь

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, которого британские СМИ называют основным кандидатом на пост наставника «Халл Сити», рассказал, не испытывает ли он тоску по России, перебравшись в Англию.
«Я россиянин, я люблю Родину. Я не диссидент, который убежал из страны и говорит, что в родной стране всё плохо. В России всё хорошо и замечательно. Я финансирую вместе с ЦСКА 50 на 50 школу, вкладываю собственные средства в волгоградских мальчишек. Помогаю отечественным благотворительным фондам. Я люблю Россию, просто мне хочется получить новый вызов в своей карьере, как и многим футболистам. Мы же никогда не считали российских игроков, выступающих в иностранных клубах, изгоями, которые убежали из родной страны и забыли о ней. Просто они ставили новые цели в своей профессиональной карьере. Хотели расти в профессиональном плане. Я не исключение. Я решился на этот шаг. К чему он приведёт – пока сказать не могу. Мой переезд в Англию — чисто карьерная вещь, которая мне интересна. Но в плане внутреннего содержания я патриот России, каких надо ещё поискать.
В Англии есть и борщ, и берёзки, и русская баня, и всё остальное. Ностальгия есть по семье, которая находится в России, по друзьям. Но похожие чувства испытывают и те, кто уехал из любого города России на заработки в Москву. Скучаешь обычно, когда у тебя есть свободное время. Мои дни в Англии проходят очень насыщенно, мне некогда особо скучать. Мой уход из ЦСКА – это максимально красивое расставание, которое только может быть. Все люди в ЦСКА остались близкими мне. Надеюсь, как и я для них», — сказал Слуцкий в интервью «Советскому спорту».