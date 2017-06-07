Венгер: я работаю 24 часа в сутки, чтобы сделать «Арсенал» сильнее

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сказал, что работает 24 часа в сутки, чтобы усилить команду во время летнего трансферного окна.
«С этого момента мы будем работать каждый день, чтобы создать наилучшую среду вокруг команды и сделать „Арсенал“ сильнее. По большей части это незаметная работа, которая скрыта от посторонних глаз. Но это одно из требований современного футбола.
Никогда нельзя покидать своё место без телефона, никогда нельзя ложиться спать без телефона, потому что всё может случиться в любой момент. Я вместе со своими коллегами работаю 24 часа в сутки", — цитирует Венгера сайт «Арсенала».