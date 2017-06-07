Пулишич: сейчас я не стремлюсь попасть в АПЛ любой ценой

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич сообщил, что не намерен переходить в АПЛ в ближайшем будущем, так как чувствует себя комфортно в немецком клубе.
«Ещё в детстве АПЛ была моим любимым чемпионатом, чаще всего я смотрел именно английский футбол. В АПЛ всегда было много футболистов и команд, которые мне нравились. Но сейчас я не стремлюсь попасть в АПЛ любой ценой. Я очень доволен всем в „Боруссии“ и не исключаю, что буду играть в Дортмунде до конца своей карьеры», — цитирует Пулишича NBC Sports.
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