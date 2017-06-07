«Милан» сделал предложение о трансфере Белотти, «Торино» хочет не менее € 70 млн

«Милан» сделал «Торино» официальное предложение о трансфере форварда Андреа Белотти, но оно не устроило «быков». Как информирует Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, туринский клуб хочет за 23-летнего футболиста не менее € 70 млн, а россонери предложили значительно меньшую сумму.
Сообщается, что помимо денег «Торино» потребовал у «Милана» двух игроков — Юрая Куцку и М'Байе Ньянга, которые нравятся главному тренеру «быков» Синише Михайловичу.
Сумма отступных в контракте Белотти составляет € 100 млн, но она распространяется лишь на иностранные клубы. В минувшем сезоне молодой нападающий принял участие в 35 матчах Серии А и забил 26 голов.