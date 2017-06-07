Маротта: продлив контракт с Аллегри, «Ювентус» показал стабильность клуба

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал продление контракта с главным тренером Массимилиано Аллегри. 49-летний специалист продлил контракт с туринским клубом до лета 2020 года. Прежний договор истекал летом 2018 года.
«Никаких проблем не было, всё прошло так, как и планировалось. Продлив контракт с Аллегри, „Ювентус“ показал стабильность клуба», — сказал Аллегри в эфире Mediaset Premium.
По информации СМИ, оклад Массимилиано Аллегри в следующем сезоне составит € 5,5 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 6-6,5 млн. В последний год действия контракта оклад достигнет суммы в € 7 млн.