Руководство «МЮ» уверено в том, что сумеет купить у «Реала» Морату

Нападающий «Реала» Альваро Мората с большой долей вероятности продолжит карьеру в Англии. Руководство «Манчестер Юнайтед» уверено в том, что сумеет купить Морату у мадридского клуба в летнее трансферное окно, утверждает Sky Sports.
Накануне «Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед» за £ 52,4 млн (около € 60 млн), но, по данным источника, «МЮ» продолжит переговоры и в ближайшее время сделает испанскому клубу улучшенное предложение.
По неофициальной информации, «сливочные» хотят получить за 24-летнего бомбардира не менее £ 78 млн.
Рашфорд сказал, что был бы рад видеть Морату в «Манчестер Юнайтед»