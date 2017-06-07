Селезнёв — о поражении от сборной Мальты: ждём комментариев: «Зажрались, козлы»

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнёв прокомментировал поражение от команды Мальты (0:1) в товарищеском матче.
«Есть то, что есть. Неприятно, очень неприятно. Да, можно где-то сказать, что нам чуть-чуть стыдно, согласен. Но есть официальная игра, которая намного важнее, чем этот матч против Мальты, и мы будем там стараться.
Тут нечего комментировать. Разве что ждём комментариев от людей, которые будут говорить: «Зажрались, козлы», — сказал бывший форвард «Кубани» в эфире телеканала «Футбол 1».